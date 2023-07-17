خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والجبن وانخفاض الطماطم والبصل والذهب
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والجبن، وبقى سعر الذهب بمنتصف التعاملات على مستواه بعد هبوطه الصباحي.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات
ارتفاع أسعار اللحوم والجبن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)
انخفاض الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين
أسعار الحديد تواصل التراجع اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)
ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)
ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك اليوم الاثنين بسوق العبور
ارتفاع الأبيض.. أسعار البيض اليوم الاثنين في المزرعة
سوق مصراوى
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