كيف تشحن باقات الدفع المسبق للخط الأرضي حتى لا تتوقف الخدمة؟

كتب- علاء حجاج:

تستهدف الشركة المصرية للاتصالات تحويل جميع عملاء خطوط التليفون الأرضي إلى نظام الباقات المدفوعة مقدما بدلا من الفاتورة، قبل نهاية العام بحسب مصادر في تصريحات سابقة لمصراوي.

وبدأت الشركة عملية التحويل بشكل جزئي منذ عدة أشهر ما أسفر عن تحويل نحو 4 ملايين عميل لنظام الدفع المسبق.

وتواصل الشركة إرسال الرسائل النصية للعملاء تباعا لإعلامهم بتحويلهم إلى النظام الجديد، وهو ما يجعل بعضهم يتساءل عن طرق شحن رصيده مع تطبيق النظام رسميا حتى لا تنقطع الخدمة عن خطوطهم

ويرصد مصراوي في السطور التالية طريقة شحن الباقات المدفوعة مقدما للتليفون الأرضي، بحسب ما ذكرته الشركة المصرية للاتصالات على موقعها الإلكتروني.

قالت المصرية للاتصالات عبر الموقع الرسمي لها، إن نظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد.

وأضافت الشركة أن توضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي يكون عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.

ما طريقة شحن الرصيد لعملاء التليفون الأرضي؟

يمكن لعملاء التليفون الأرضي المدفوع مسبقا شحن رصيد في الحساب في أي وقت عن طريق أقرب فرع من فروع WE، من خلال أحد منافذ الدفع الإلكتروني مثل منافذ فوري، مصاري وغيرها من الشركات، مع العلم ان قيمة الرصيد لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

كذلك يمكن للعملاء تحويل قيمة مالية من حسابهم على تطبيق "ماي وي" من خط الموبايل للخط الأرضي.

مثال على الشحن:

لو أن قيمة الشحن 100 جنيه، يتم خصم ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% (12.3 جنيه)، ليتبقى الرصيد داخل الحساب (87.7 جنيه).

ويتم إخطار العملاء بمجرد إعادة شحن رصيد الحساب عن طريق رسالة نصية قصيرة على رقم الموبايل الخاص بهم.

ما هي استخدامات الرصيد المعاد شحنه؟

يمكن للعميل استخدام الرصيد المشحون في الحساب في الأغراض التالية:

- سداد ضريبة الدمغة السنوية بقيمة 8 جنيهات (تخصم من رصيدك في يناير من كل عام).

- تجديد الباقة الأساسية للتليفون الأرضي.

- الاشتراك في باقات إضافية.

- تغيير الباقة.

- الاشتراك في الخدمات المضافة.

- استهلاك مكالمات خارج الباقة الأساسية.

كيف تحسب قيمة الشحن لباقتك الأساسية؟

إذا كنت ترغب في تجديد باقة WE أرضي 20 ربع السنوية على سبيل المثال والتي تحتوي على 360 دقيقة محلي ومحافظات وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3 شهور، فسيتم خصم الرسوم التالية:

- رسوم الاشتراك ربع السنوية = 60 جنيهاً

- ضريبة القيمة المضافة 14% = 8.4 جنيهات

المبلغ الإجمالي شامل الضريبة هو 68.4 جنيه، وبالتالي يجب إعادة شحن رصيدك بمبلغ 69 جنيهاً على الأقل.

إذا كنت ترغب في تجديد باقة WE أرضي 35 ربع السنوية على سبيل المثال، والتي تحتوي على 10,500 دقيقة محلي ومحافظات وWE موبايل وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3 شهور يتم خصم التالي:

- رسوم الاشتراك ربع السنوية = 105 جنيهات

- ضريبة القيمة المضافة 14% + ضريبة جدول 8% = 16.07 جنيه

المبلغ الإجمالي 121.07 جنيه، وبالتالسي يجب إعادة شحن رصيدك على الأقل بمبلغ 122 جنيهاً.

ماذا يحدث في حال عدم تجديد الباقة؟

- إذا كان الرصيد غير كافٍ لتغطية مبلغ الباقة الأساسية في تاريخ التجديد، سيتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط.

- في حالة الاستمرار في عدم تجديد الباقة الرئيسية سيتم رفع الخط مؤقتاً من الخدمة.

- في حالة الاستمرار في عدم تجديد الباقة الرئيسية سيتم رفع الخط نهائياً.

وبحسب موقع الشركة المصرية للاتصالات فإنه في حالة استهلاك الباقة الأساسية قبل موعد التجديد، يمكنك مواصلة إجراء المكالمات من الخط الأرضي باستخدام إحدى الطرق التالية:

- التجديد المبكر للباقة الأساسية قبل تاريخ التجديد وسيتم تغيير تاريخ التجديد في نفس اليوم الذي تقوم فيه بالتجديد المبكر.

- الاشتراك في الباقات الإضافية، والتي تبدأ من 10 جنيهات وحتى 25 جنيها.

- المحاسبة بالتعريفة خارج الباقة: في حالة انتهاء دقائق الباقة الأساسية وعدم التجديد المبكر أو الاشتراك في أي باقة إضافية، يمكنك استخدام الرصيد المتاح في حسابك أو شحن رصيد لإجراء مكالمات.

ويمكنك متابعة الرصيد المتبقي في حسابك وكذلك متابعة استهلاك الباقة والباقات الإضافية من خلال الاتصال برقم (111)، أو عبر حسابك على موقع الشركة، أو تطبيق MyWE، وسوف تتلقى رسالة نصية عند وصول استهلاكك من الباقة الأساسية إلى 90%، ويمكنك إعادة شحن رصيد إضافي في أي وقت.