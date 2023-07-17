التضامن تقرر صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث عقار حدائق القبة

كتبت- دينا خالد:

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، ومساعدات للمصابين، إثر حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الاثنين.

وأسفر حادث سقوط العقار عن 8 حالات وفاة ومصاب حتى الآن، وفقا لبيان صدر من محافظة القاهرة.

ووجهت القباج بصرف هذه التعويضات والمساعدات من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، كما وجهت برصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر، وفقا لبيان التضامن.

جاء ذلك بالتنسيق مع خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حيث وجهت الوزيرة فور وقوع الحادث، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث.

وأكدت القباج ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازي لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.