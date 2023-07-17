ارتفاع أسعار اللحوم والجبن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ واللحوم والدواجن والجبن الأبيض والرومي، في الأسواق اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.08 جنيه بانخفاض 70 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.5 جنيه، بارتفاع 1.41 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.78 جنيه، بارتفاع 24 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.35 جنيه، بارتفاع 71 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 22.99 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.22 جنيه، بارتفاع 93 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.57 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.95 جنيه، بارتفاع 17 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.73 جنيه، بارتفاع 15 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 311.57 جنيه، بارتفاع 4.83 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.95 جنيه، بارتفاع 1.56 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.18 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.87 جنيه، بارتفاع 34 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 98.54 جنيه، بارتفاع 1.67 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 184.26 جنيه، بارتفاع 4.4 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.48 جنيه، بانخفاض 63 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.45 جنيه، بارتفاع 31 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.98 جنيه، بارتفاع 32 قرشا.