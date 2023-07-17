وزير البترول يفتتح غدا منتدى النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين

كتب- مصطفى عيد:

يفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، غداً الثلاثاء، فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء في هذا القطاع الحيوي، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

ويلقي الملا كلمة رئيسية في افتتاح المنتدى يوضح خلالها رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لإطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين المصري، وتعظيم مساهمته في الناتج القومي.

كما تنعقد أول مائدة مستديرة استراتيجية لرواد قطاع التعدين والمعادن بدعوة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والتي تعد فرصة مهمة لمناقشة مجالات التعاون فى قطاع التعدين المصري، بحسب البيان.

وأوضح المهندس طارق الملا أن عقد المؤتمر في هذا التوقيت يكتسب أهمية كبيرة لعرض البرنامج والرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته لمشروعات القطاع التعديني ليصبح رافداً هاماً من روافد الدخل القومي.

وذكر أنه يتم العمل على تحقيق هذا الهدف عبر عدة محاور من خلال تنفيذ خارطة طريق لتطوير القطاع وتحديثه، وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع شركات التعدين العالمية والمحلية، وإطلاق المزايدات العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن، والتوسع في تصنيع الخامات المعدنية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي، والاستثمار في العنصر البشري لتطويره.

وسيشهد المنتدى المقرر عقده على مدار يومين تحت شعار "نحو الاستفادة من 120 عامًا من الاكتشافات الجيولوجية من أجل مستقبل مستدام وخالٍ من الكربون" جلسات نقاشية متنوعة.

وتركز هذه الجلسات على استراتيجيات قطاع التعدين المصري لجذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والدولية مع المستثمرين لاستغلال الفرص الواعدة وتعظيم القيمة المضافة، والعمل نحو مستقبل تعديني مستدام، فضلاً عن الاتجاهات الحالية في صناعة التعدين العالمية، وفقا للبيان.

وتأتي الجلسة النقاشية الوزارية رفيعة المستوى كأبرز الجلسات النقاشية المنعقدة خلال المنتدى لمناقشة فرص وتحديات قطاع التعدين لدفع النمو الاقتصادي والتنمية، حيث تضم المهندس طارق الملا، وبندر الخُرَيف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، ويونس علي جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجيبوتي، ودومينغو مبا إيسونو، نائب وزير المناجم والمحروقات بغينيا الاستوائية، وجورج ميريكو دوكر، نائب وزير الأراضي والموارد الطبيعية بغانا.

وسيتضمن المنتدى أيضًا جلسة رفيعة المستوى لقادة صناعة التعدين من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التعدين العالمية، وذلك لإلقاء الضوء على كيفية إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين المصري وخطوات تطويره ليصبح وجهة جاذبة لمستثمري التعدين العالميين.

وتضم الجلسة مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الأسترالية؛ ومايك سيلفر، الرئيس والشريك المؤسس لشركة لوتس جولد كوربوريشن الكندية، ومارك كامبل، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بشركة Akh Gold الإنجليزية.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات منتدى مصر للتعدين أكثر من 200 مشارك من رواد وقادة صناعة التعدين في مصر والعالم.

وسيتم افتتاح المعرض المصاحب الذي يستضيف 50 عارضًا و 34 من رعاة الحدث يمثلون مختلف القطاعات عبر سلسلة إمداد التعدين لعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول فى تكنولوجيا التعدين التي تقدمها الشركات المشاركة، وفقا للبيان.