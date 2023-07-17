انخفاض الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والبصل والجزر والفاصوليا والخيار الصوب والليمون البلدي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفي المقابل ارتفعت أسعار البطاطس والكوسة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بانخفاض 75 قرشا.

البطاطس بين 7 جنيهات و9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 10 جنيهات و15 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الجزر بين 3 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 10 و18 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و10 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

البامية بين 15 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و18 جنيها، بانخفاض جنيهين.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 16 و22 جنيها.

المانجو الزبدية بين 15 و19 جنيها.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.