أسعار الحديد تواصل التراجع اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الحديد تراجعها في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك بعد هبوط كبير خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37429 جنيها، بتراجع 370 جنيها.

سعر طن حديد عز: 38525 جنيها، بتراجع 101 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1940 جنيها، بزيادة 27 جنيها.