ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك اليوم الاثنين بسوق العبور
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار السمك البلطي والسبيط والكاليماري والبوري والجمبري، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الاثنين عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار المكرونة السويسي.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 64 و68 جنيها، بارتفاع جنيهين.
ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 15 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و290 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.
وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و240 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.
وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و115 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.
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