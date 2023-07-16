"مدينة مصر" تستحوذ على شركتين بقيمة 200 مليون جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

قررت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة مصر التوقيع على العقود النهائية للاستحواذ ونقل ملكية شركتي منك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري بقيمة 200 مليون جنيه، بحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الأحد.

وأوضح بيان الشركة، أنه تم تنفيذ صفقة الاستحواذ ونقل الملكية على الشركتين الخميس الماضي.

وتعمل شركة مدينة مصر، بنشاط التطوير العمراني منذ عام 1959. ويتركز نشاط الشركة في منطقة شرق القاهرة، حيث يقع مشروعاها الرئيسيان "تاج سيتي" و"سراي"، ولديها محفظة كبيرة من الأراضي.