25 جنيها للكيلو.. لماذا عادت أسعار البصل إلى الارتفاع في الأسواق؟

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البصل عادت للارتفاع مرة أخرى خلال الأيام الماضية بالأسواق، بعد فترة من الهدوء، حيث وصل سعر الكيلو في سوق الجملة إلى بين 15 و18 جنيها، ليباع في الأسواق بسعر بين 20 و25 جنيها.

وأرجع النجيب عودة أسعار البصل إلى الارتفاع لعدة أسباب، أهمها، ارتفاع الطلب على البصل بعد فترة إجازة عيد الأضحى، في ظل نقص المعروض منه في الأسواق.

وأضاف أن إنتاج مصر من البصل هذا العام أقل بنحو 50% من إنتاج العام الماضي، بسبب تراجع المساحة المزروعة من البصل بسبب عزوف الفلاحين عن زراعته، وذلك بسبب سعره المتدني العام الماضي.

وأوضح النجيب أن زيادة طلبات تصدير البصل للخارج أدت إلى تراجع المعروض بالأسواق خلال الفترة الحالية، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار أيضا.

وأشار إلى أن الشعبة طالبت بوقف تصدير البصل لمدة 15 يوما لإعادة التوازن للأسعار في السوق، وزيادة المعروض منه بالأسواق.