"كريم مصر" تتعاون من باي سكاي لتوفير السيولة المالية للكباتن

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة كريم مصر لخدمات النقل الذكي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، توقع شراكة مع شركة باي سكاي لحلول المدفوعات الإلكترونية.

وقال وليد إبراهيم، مدير شركة كريم مصر لخدمات النقل الذكي، خلال المؤتمر الصحفي، إن الشراكة مع شركة باي سكاي تستهدف توفير قيمة الرحلة المدفوعة بالبطاقات الائتمانية في حساب الكباتن على باي سكاي، نظرا لاستغراق نزول قيمة الرحلة للكباتن بعض الوقت في الفترة الحالية.

وأضاف أن هذه الشراكة تأتي في إطار سعي شركته لحل هذه المشكلة، خاصة أن أكبر مشكلة تواجه عملاء خدمات النقل التشاركي في مصر هي سؤال الكباتن للعملاء عن طريقة سداد تكلفة الرحلة إذا كانت نقدا أو باستخدام البطاقات الائتمانية.

وذكر إبراهيم أن نسبة بين 20% إلى 25% من تكلفة الرحلات المنفذة على منصة كريم يتم دفعها باستخدام البطاقات البنكية، ومن المتوقع أن تزيد إلى 60% خلال السنوات المقبلة، موضحا أن التعاون مع باي سكاي يتضمن إتاحة كروت يلا سوبر آب للكباتن، والذين سيتمكنون أيضا من سداد نسب العمولة عن الرحلات المستحقة المنفذة في إطار هذه الآلية.

وقال محمد شبل مدير قسم العمليات في شركة كريم مصر، خلال المؤتمر، إن 30% من دخل كباتن الشركة يتم إنفاقها على شراء البنزين، ومن ثم يبحث السائق دائما عن توافر سيولة نقدية، مشيرا إلى أن التعاون مع باي سكاي يرتكز على إدارة النفقات والمصروفات الخاصة بالكابتن.

وقدر وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي لحلول المدفوعات الإلكترونية، إجمالي عدد مستخدمي منصة يلا سوبر آب منذ إطلاقها في عام فبراير 2022 وحتى الآن بنحو 1.5 مليون عميل نفذوا نحو 7 ملايين عملية بقيمة 7 مليارات جنيه.

وقال صادق، خلال المؤتمر، إن باي سكاي بدأت عملها في مصر عام 2017، وتتعامل حاليا مع كل البنوك المحلية و3 شركات اتصالات، بالإضافة إلى تطوير حلول دفع إلكتروني لنحو 10 بنوك مركزية في أفريقيا، ولديها تواجد في 18 دولة بداية من بتسوانا إلى باكستان.

وأضاف أن شركته أطلقت منصة أخرى للأعمال تحت اسم "يلا بزنس" والتي تستهدف مساعدة الشركات على دفع رواتب موظفيها، بالإضافة إلى خدمة تحصيل المدفوعات الخاصة، وحلول التجارة الإلكترونية.