تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأحد 16 يوليو
كتبت- دينا خالد:
يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.
وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الأحد نحو 2482 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2502 جنيه.
وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2189 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1876 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 17512 جنيها.
وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.
كانت البورصة أطلقت في شهر مايو الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.
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