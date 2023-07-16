البورصة تنهي تعاملات الأحد دون تغيير في مؤشرها الرئيسي

كتبت- دينا خالد:

بقي المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 دون تغير يذكر عند مستوى 17343 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.15%، وتراجع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 16.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء 6.8 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.16% إلى مستوى 17342 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.