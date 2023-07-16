شعبة الدواجن: ألف جنيه تراجعا في سعر طن العلف بالأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار منتجات العلف "خليط بين الذرة والفول الصويا وخامات أخرى" شهدت تراجعا بقيمة ألف جنيه للطن هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي.
وبحسب السيد، فإن سعر طن العلف انخفض إلى 22 ألف جنيه مقابل 23 ألف جنيه، قبل التراجع.
وانخفض طن الفول الصويا (إحدى خامات العلف) إلى 29 ألف جنيه مقابل 34 ألف جنيه قبل التراجع، بينما استقر متوسط سعر طن الذرة الصفراء عند 11 ألف جنيه، وفقا لقول رئيس الشعبة لمصراوي.
وتوقع السيد مزيدا من التراجع في أسعار خامات العلف خلال الفترة المقبلة، مع هدوء أسعار الخامات عالميا.
وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار الأعلاف.
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