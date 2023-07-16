انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور
كتبت- دينا خالد:
انخفضت أسعار السمك البلطي، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأحد عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 63 و65 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.
ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و280 جنيها.
وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و190 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها.
وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.
سوق مصراوى
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