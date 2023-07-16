ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والكوسة والباذنجان البلدي والفلفل الحامي والخيار الصوب والبامية، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، وفي المقابل انخفضت أسعار الخيارالبلدي والليمون البلدي.

كما تراجعت أسعار المانجو العويس والهندي والزبدية، وفي المقابل ارتفعت أسعار المانجو السكري والعنب الأحمر والأصفر، بحسب سوق الجملة بالعبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.75 و4.75 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

البطاطس بين 7 جنيهات و9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 10 جنيهات و16 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الجزر بين 5 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 جنيهات و8.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الملوخية بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 16 و24 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و20 جنيها، بانخفاض جنيهين.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و17 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

المانجو الهندي بين 16 و22 جنيها، بانخفاض 8 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 15 و19 جنيها، بانخفاض جنيه.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها، بارتفاع جنيه.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.