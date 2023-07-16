30.3 مليار جنيه إيرادات شركة القلعة في الربع الأول من عام 2023

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة القلعة، العاملة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية، ارتفاع الإيرادات المجمعة للشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل 62% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة المنشورة في البورصة اليوم الأحد، سجلت الشركة إيرادات مجمعة بنحو 30.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل نحو 18.7 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2022.

ووفقا للقوائم المالية، سجلت الشركة صافي أرباح بنحو 4.46 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 95%.

وتعد الشركة المصرية للتكرير المساهم الرئيسي في نمو الإيرادات المجمعة، حيث ساهمت بحوالي 77% من إجمالي إيرادات القلعة خلال الربع الأول من عام 2023، وفقا لبيان من شركة القلعة اليوم الأحد.

وقالت الشركة في بيانها إنه في حالة استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 38% إلى 6.9 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2023 بفضل تحسن أداء جميع الشركات التابعة.

وأضافت أن إيرادات شركة طاقة عربية ارتفعت بمعدل سنوي 27% لتبلغ 2.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي، ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة عدد المحطات الخاصة به، كما ساهم ارتفاع أسعار البيع بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو الإيرادات خلال الفترة.

وارتفعت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة بنسبة سنوية 54% لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 915 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بفضل مواصلة جني ثمار تشغيل المصنع المتطور التابع لشركة البدار للعبوات، علمًا بأن إيرادات الثلاث شركات التابعة ارتفعت بفضل زيادة أسعار البيع ونمو حجم المبيعات، وفقا للبيان.

وذكرت القلعة أن إيرادات شركة أسكوم ارتفعت بمعدل سنوي 74% لتبلغ 498.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير الإيرادات المحققة بالدولار بشركة جلاس روك، وشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات.

وأوضحت أن إيرادات مجموعة أسيك القابضة ارتفعت بنسبة سنوية 26% لتبلغ 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الدولارية لبعض الشركات التابعة عند تقويمها بالجنيه.

وارتفعت أيضًا إيرادات شركة مزارع دينا بنسبة سنوية 49% إلى 409.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مدعومةً بتحسن العمليات، واستفادة الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان من زيادة الأسعار وإطلاق منتجات جديدة، وفقا للبيان.

وذكرت الشركة أن إيرادات شركة "سي سي تي أو" ارتفعت بمعدل سنوي 40% لتسجل 130.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك على خلفية التحسينات التشغيلية التي أدخلتها على عملياتها في السوق المصري تحت مظلة الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية.

وقالت القلعة إن مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول بلغت 699 مليون دولار في 31 مارس 2023، علمًا بأن الهيئة تواصل سداد دفعات باستمرار مما مكن الشركة المصرية للتكرير من تمويل سداد 445 مليون دولار من ديونها، واحتياطي خدمة الدين في يونيو 2023، والذي انخفضت بنهايته مستحقات الشركة المصرية للتكرير من الهيئة إلى حوالي 510 ملايين دولار.