ينطلق في أغسطس.. شعبة الملابس: تخفيضات حتى 70% خلال الأوكازيون الصيفي



كتبت- دينا خالد:

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن التخفيضات خلال الأوكازيون الصيفي هذا العام ستتراوح بين 10 و70%، باختلاف القطع، وباختلاف مصنع لآخر.

ومن المقرر أن يبدأ الأوكازيون الصيفي يوم 7 أغسطس المقبل على أن تكون المدة المحددة له شهرا كاملا مقسمة على المحلات لمدة أسبوعين لكل محل، بحسب قرار للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضافت سماح هيكل، لمصراوي، أن الأوكازيون يعد فرصة حقيقية وكبيرة لتجار الملابس والمستهلك، لأنه يساهم في تنشيط الحركة الداخلية للقطاع، والتخلص من ملابس الموسم الصيفي المتبقية، وفرصة للمستهلك لتلبية احتياجاته من الملابس له و لأسرته.

وأوضحت هيكل، أنه كلما كان المخزون داخل المحلات كبيرا كلما ارتفعت نسبة التخفيضات على المنتج، والعكس صحيح.