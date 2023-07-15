التخطيط: الانتهاء من 157 مشروعا باستثمارات 4.6 مليار جنيه بالإسكندرية

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 157 مشروعاً تنموياً في 6 قطاعات (التنمية المحلية، والتعليم، والنقل، والإسكان، والري، والكهرباء) بتكلفة استثمارية 4.6 مليار جنيه بمحافظة الإسكندرية خلال العام المالي 2021-2022، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم السبت.

وأضافت السعيد أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال نشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك في تقرير "مُتابعة المواطن" بمحافظة الإسكندرية والذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتضمن حصرا للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية خلال العام المالي 2021-2022، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وقال جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تأهيل ترعة الفنجري ودليل الكرنك لتوفير مياه الري، وتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة رفع طوارئ مصرف العامرية وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع".

وأضاف أنه فيما يخص الهدف الرابع"التعليم الجيد" تم تنفيذ 36 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 628 فصلا.

واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف السادس "المياه النظيفة "، تم تنفيذ مشروعين لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالنسبة للهدف السابع "طاقة نظيفة بأسعار معقولة"، تم الانتهاء من 10 مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، وتوريد وتركيب 337 عمود إنارة بمشتملاتها، و1008 كشافات ليد.

وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، ذكر التقرير أنه تم تنفيذ 17 مشروعا لتطوير ميناء الإسكندرية والدخيلة، وتوسعة كوبري الكافوري، وإنشاء كوبري تقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي.

وأشار التقرير كذلك إلى الانتهاء من 13 مشروعا لرصف وتطوير الطرق المحلية نتج عنها رصف وتطوير طرق بطول 68 كم، وإحلال وتجديد سور الكورنيش بطول 16 كم، ورفع كفاءة ميدان محطة مصر.

وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر "العمل المناخي" تم الانتهاء من 28 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، وتنفيذ 8 مشروعات لتشجير وتجميل الأحياء، وتطوير وتطهير بحيرة مريوط بطول 33.5 كم، وفقا للتقرير.

وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في محافظة الإسكندرية، أشار التقرير إلى الانتهاء خلال عام 2021-2022 من تنفيذ 173 فصلا، و10 مدراس، و8 أبراج شبكات محمول، وتوصيل شبكة الألياف الضوئية لقريتين، وإنشاء 2 نقطة شرطة، ومجمع خدمات حكومية، وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي لـ 5 قرى.