رئيس شعبة الدخان: "التاجر بيحدد سعر علبة السجائر حسب الجثة اللي قدامه"
كتبت- دينا خالد:
قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنه يتم بيع أسعار السجائر بحسب اختلاف نوع الزبون المشتري وهيئته، مشيرا إلى الفوضى التي ضربت تسعير السجائر لدى التجار وفي الأكشاك في الفترة الأخيرة.
وقال إمبابي في مداخلة مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب أمس: إن كل كشك يبيع السجائر بسعر "حسب الجثة اللي قدامه.. عمرو بيه أديب يقوله 100 جنيه.. لو لإبراهيم إمبابي هيخاف منه ويدهاله بـ 24 جنيه".
وتشهد الأسواق المحلية أزمة في ارتفاع أسعار بعض أنواع السجائر واختفاء أو نقص أصناف منه خلال الأشهر الأخيرة، وسط اتهامات للتجار بالتسبب في هذه الأزمة.
وأوضح إمبابي أن عبوة كليوبترا تباع حاليا بنحو 45 جنيها، وسعرها الحقيقي 22 جنيها أي أكثر من الضعف، ووصل سعر عبوة ميريت إلى 75 جنيها، والسعر الرسمي 49 جنيها.
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