رئيس شعبة الدخان لعمرو أديب: "تعبت مع الحكومة زي ما انت تعبت في تشجيع الزمالك"

كتبت- دينا خالد:

شن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، هجوما حادا على الحكومة فيما يتعلق بمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة الأخيرة.

وقال إمبابي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب أمس، إن العديد من التجار رفعوا أسعار السجائر بدون مبرر، وكان لا بد أن تدخل هذه الزيادة في خزينة الدولة لكن الدولة تأخرت في قرار رفع الأسعار.

وأضاف إمبابي أنه تم الاتفاق على التعديل الضريبي على السجائر في مارس الماضي، ولكن لم يصدر أي قرار برفع أسعار السجائر حتى الآن.

وأشار إلى أن جشع التجار دفعهم لرفع الأسعار بنسب كبيرة بشكل غير قانوني وتخزين السجائر وخلق أزمة داخل السوق.

وأوضح إمبابي أن عبوة كليوبترا تباع حاليا بنحو 45 جنيها، وسعرها الحقيقي 22 جنيها أي أكثر من الضعف، ووصل سعر عبوة ميريت إلى 75 جنيها، وسعر الرسمي 49 جنيها.

وأضاف أن التعديل الضريبي لن يجعل الأسعار تزيد لهذا الحد، والزيادة الرسمية المعلنة لن تتجاوز الـ 4 جنيهات.

وأشار إمبابي إلى أن إنتاجنا يصل إلى 85 مليار سيجارة بتستهلك بالكامل سنويا، ولدينا اكتفاء ذاتي من السجائر، والمصانع لا تستطيع التوقف عن الإنتاج لأنها ملتزمة بمرتبات العمال.

وقال إمبابي لعمرو أديب: "زي ما حضرتك تعبت في تشجيع الزمالك أنا تعبت مع الحكومة" وذلك ردا على سؤال لماذا لم يخاطب الحكومة كرئيس شعبة من أجل تنفيذ التعديل الضريبي على أسعار السجائر.

وأضاف أن جهة سيادية أخبرته بأن القرار سيصدر قريبا، ومر شهر منذ ذلك الوقت ولم يحدث أي جديد.

وتساءل إمبابي: "هل الحكومة كلها بتصيف في مارينا. مش معقول ولا بتصيف بقالها 3 شهور.. لازم حد يتحرك".