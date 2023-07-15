"المشروعات الخضراء" تشارك بملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

كتبت- شيماء حفظي:

شاركت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الملتقى السنوي الخامس لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي تنظمه CSR Egypt تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت نيرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة، خلال الملتقى، أهداف وأهمية المبادرة باعتبارها غير مسبوقة عالميا، حيث تنفذ بجميع محافظات الجمهورية بمشاركة كل الفئات بهدف إيجاد حلول مصرية لمشكلات تغير المناخ، بحسب بيان اليوم.

وأشارت نرمين، إلى الفرص التي تتيحها المبادرة للمشروعات الفائزة سواء الجوائز المالية المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أو الدعم التقني والفني المقدم للمشروعات، بالإضافة إلى توفير جهات تمويلية واستثمارية لدعم تلك المشروعات.

وأضافت نرمين، أنه تم مد فترة تقديم المشروعات بالدورة الثانية حتى الأول من سبتمبر، وذلك لإعطاء المزيد من الوقت للمتقدمين لتحسين النماذج المقدمة وتحقيق أقصي استفادة ممكنة.

وشهد الملتقى عرض عدد من المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة ومراحل التقدم والإنجاز ومشاركة مشروعاتهم في مؤتمر المناخ CoP27، ومن تلك المشروعات مشروع الطرق الخضراء والسياحة البيئية بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم.

والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنفذ تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية، برئاسة محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم، وهشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة.