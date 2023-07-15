قرار وزاري باستمرار حظر تصدير الأكسجين لمدة عام إلا في حالة وحيدة
كتبت- شيرين صلاح:
أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار حظر تصدير الأكسجين بالبند الجمركي (2804.40) إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة عام اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجاري، على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت، أوضح الوزير أن استمرار العمل بالقرار يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمات الطبية.
وأشارت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، إلى أنه باستطلاع رأي وزارة الصحة والسكان تبين ضرورة استمرار العمل بالقرار بهدف توفير الأكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين وعدم حدوث أي معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة الطبية المقدمة، والموافقة على تصدير الفائض من الأكسجين الطبي المسال بعد أن يتم تأمين احتياجات وزارة الصحة من المخزون الاستراتيجي.
سوق مصراوى
-
أفضل تلفزيون HD LED بأعلى إمكانيات أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل الإلكترونيات الذكية في السوق المصري 2023 بخصمتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
-
6 نصائح عليك اتباعها قبل شراء سماعة أذن جديدةتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل 10 اكسسوارات لا تبخل على سيارتك بها بخصم حتى 47%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: