التصديري للصناعات الطبية: 14% زيادة بصادرات القطاع بالنصف الأول من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، ارتفاع صادرات القطاع في النصف الأول من 2023 بنسبة 14% لتسجل 530 مليون دولار تقريباً مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال جورج، في بيان للمجلس اليوم السبت، إن المجلس يسعى إلى زيادة الصادرات 30% بشكل سنوي وفق خطة محكمة وواضحة، وذلك لتنفيذ خطط الدولة المصرية لنمو الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار.

وأشاد جورج بما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرًا بوضع رؤية لزيادة الصادرات السلعية المصرية بما لا يقل عن 20% سنوياً لدعم الموارد الدولارية، مؤكداً أن المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية يركز على تحقيق مستهدفات سنوية لزيادة الصادرات بما لا يقل عن 30% بشكل سنوي وهو ما يدعم اتجاه الحكومة نحو تنمية الصادرات والإسهام في حل أزمة نقص العملة.

وشدد رئيس المجلس التصديري على أن صادرات القطاع شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الثلاثة الماضية محققة ارتفاعا بلغت نسبته 200% قياساً على صادرات 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الطلب المتنامي على منتجات القطاع خلال فترة انتشار فيروس كورونا ساهمت بشكل واضح في زيادة الصادرات الخارجية.

وعن مستهدفات الصادرات خلال 2024 كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية عن أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 30%، مؤكداً أن النتائج الإيجابية المحققة في أعوام 2020 و2021 و2022 والنصف الأول من 2023 تؤكد قدرات الصادرات على الوصول بالمستهدفات للوصول بمعدل النمو إلى هذه النسبة رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن المجلس التصديري يركز على السوق الأفريقي وكافة الأسواق التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية بالنسبة لمنتجات القطاع خلال الفترة القادمة، مؤكداً أهمية إيجاد حلول عاجلة لبعض التحديات في السوق الأفريقي والتي منها على سبيل المثال عدم توافر بنوك تعطي تسهيلات ائتمانية للمستوردين، وطول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 شهور من المصدر حتى المستورد.