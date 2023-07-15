أسعار الأرز والمكرونة والزيت واللحوم بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر زيت عباد الشمس في الأسواق، اليوم السبت، مقارنة بمستواه أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.89 جنيه بانخفاض 38 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.86 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.03 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 62.8 جنيه، بتراجع 1.26 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 22.41 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.9 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 48.18 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.46 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.51 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.03 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.86 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.83 جنيه.

كيلو الفول السائب: 35.56 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 93.63 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 161.83 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.55 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 58.72 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 27.78 جنيه.