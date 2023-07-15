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أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

11:35 ص السبت 15 يوليو 2023
أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق الجملة بالعبور، اليوم السبت عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و70 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و280 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و190 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار السمك اليوم أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي

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