إعلان

BBC

أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة (موقع رسمي)

10:56 ص السبت 15 يوليو 2023
أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البيض البلدي اليوم في المزرعة، جنيهين للكرتونة خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك، فيما استقرت أسعار البيض الأبيض والأحمر

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 110.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 115.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 122.75 جنيه، بارتفاع جنيهين.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

سوق مصراوى

أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض سعر كرتونة البيض الأحمر

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| لطلاب الثانوية العامة.. خطوات ورابط تسجيل اختبارات القدرات 2023