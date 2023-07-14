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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم وارتفاع الذهب والحديد

06:09 م الجمعة 14 يوليه 2023
خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم وارتفاع الذهب والحديد

خريطة الأسعار اليوم

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القاهرة - مصراوي:
انخفضت أسعار اللحوم الحمراء خلال تعاملات اليوم الجمعة بالأسواق، مقارنة بأسعار أمس، فيما عادت أسعار الذهب للزيادة بعد تراجع في التعاملات الصباحية
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور

ارتفاع أسعار البيض البلدي اليوم الجمعة في المزرعة

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

حديد عز فوق 40 ألف جنيه للطن.. قفزة في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الجمعة

تراجع أسعار اللحوم الحمراء وارتفاع الأرز المعبأ والسكر بالأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع 10 جنيهات للجرام بمنتصف التعاملات

سوق مصراوى

أسعار البيض أسعار اللحوم أسعار الدواجن أسعار الخضروات أسعار الأسماك أسعار السلع الأساسية سعر الذهب

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