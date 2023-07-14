خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم وارتفاع الذهب والحديد



القاهرة - مصراوي:

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء خلال تعاملات اليوم الجمعة بالأسواق، مقارنة بأسعار أمس، فيما عادت أسعار الذهب للزيادة بعد تراجع في التعاملات الصباحية

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور

ارتفاع أسعار البيض البلدي اليوم الجمعة في المزرعة

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

حديد عز فوق 40 ألف جنيه للطن.. قفزة في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الجمعة

تراجع أسعار اللحوم الحمراء وارتفاع الأرز المعبأ والسكر بالأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع 10 جنيهات للجرام بمنتصف التعاملات