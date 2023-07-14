سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع 10 جنيهات للجرام بمنتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، للارتفاع بحلول منتصف التعاملات، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وزاد سعر الجرام من الذهب عيار 21 بحلول منتصف التعاملات نحو 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 عند 1447 جنيها للجرام.

وارتفع الذهب عيار 18 نحو 1886 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 عند 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب عند 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1960 دولارا للاونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) مقابل نحو 1956 دولارا للأونصة أمس، وفقا لآخر تحديث للبورصة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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