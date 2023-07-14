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انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

01:44 م الجمعة 14 يوليو 2023
انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الجمعة في الأسواق مقارنة بمستوى أمس، إلى 89.86 جنيه للكيلو، بانخفاض نحو 17 قرشا للكيلو، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 76.53 جنيه للكيلو، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 103.5 جنيه بحد أقصى.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

أسعار الدواجن الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء أسعار الأعلاف

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