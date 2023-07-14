إعلان

BBC

أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور

11:58 ص الجمعة 14 يوليو 2023
أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور

أسعار السمك اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي:
استقرت أسعار الاسماك والمأكولات البحرية، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الجمعة عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و70 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و280 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و190 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و110 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار السمك اليوم المأكولات البحرية الموقع الإلكتروني لسوق العبور سوق الجملة بالعبور أسعار الاسماك السمك البلطي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| تحذير رسمي من "الصحة العالمية": مادة (اسبارتام) لتحلية المشروبات الغازية قد تسبب السرطان​