أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.75 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 6.5 و9.5 جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الجزر بين 5 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 13 و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 7 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

البامية بين 16 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 10 جنيهات و14 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و35 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و30 جنيها.

المانجو الزبدية بين 16 و20 جنيها.

المانجو السكري بين 18 و24 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.

المشمش الصحراوي بين 20 و40 جنيها.