سعر الذهب اليوم يتراجع 10 جنيهات مع بداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال تعاملات الصباح، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 1460 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2190 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 عند 2503 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب عند 17520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1956 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بتراجع 0.03 دولار، وبنسبة 0.57% من اخر تحديث للبورصة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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