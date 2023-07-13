بعد صعوده.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بتعاملات المساء؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس مصر بحلول تعاملات المساء، عند نفس مستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قفز 15 جنيها في منتصف تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1447 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1886 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب عند 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1956 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بتراجع 0.03 دولار، وبنسبة 0.57% من اخر تحديث للبورصة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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