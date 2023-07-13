توتال إنرجيز تخطط للإسراع بعمليات استكشاف الغاز في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الخميس، إن شركة توتال إنرجيز الفرنسية تخطط الإسراع بعمليات البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط سعيا للوصول للنتائج المرجوة وتحقيق اكتشافات جديدة.

وأضاف الوزير في البيان، أن هناك عوامل مشجعة كتوافر البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر التي يمكن ربطها بالاكتشافات الجديدة والخبرات المتميزة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة توتال إنرجيز الفرنسية برئاسة جين جايلت نائب رئيس الشركة للاستكشاف والإنتاج بمنطقة شمال إفريقيا والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء خطط وبرامج الشركة في مجال البحث عن الغاز بمناطق امتيازها بالبحر المتوسط.

وحضر اللقاء الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، بحسب البيان.

وأكد الملا على أن العمل في استثمار موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط يشهد تطوراً كبيراً، في إطار منظومة التعاون والتكامل التي خلقها منتدى غاز شرق المتوسط، والتي ساهمت في توحيد جهود دول المنطقة و دمج جهود الحكومات والشركات العالمية العاملة في المنطقة سوياً بما يسهم في دعم خطط ضخ الاستثمارات في تنمية موارد الغاز.

وأضاف الملا أن مصر تعتبر منصة تنطلق منها الشركات العالمية للتوسع في أعمالها فى منطقة شرق المتوسط فى ظل توافر البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال.

وأكد الملا أن الغاز سيظل الوقود الأهم في مزيج الطاقة لفترة طويلة باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري وتأميناً لمصادر الطاقة، مع التأكيد على أهمية زيادة استخدام الطاقة المتجددة والخضراء بالتوازي مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وأكد نائب رئيس شركة توتال إنرجيز أنها مهتمة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأمثل وأنها تخطط للإسراع في عمليات الحفر والتنمية لآبار الغاز بمناطق امتيازها في مصر، وأن منطقة البحر المتوسط تحمل آمال وتوقعات إيجابية لتحقيق المزيد من النجاحات في مجال الغاز الطبيعى.

وتستثمر توتال إنرجيز كمشغل رئيسي في منطقة شمال رأس كنائس بغرب المتوسط وكشريك فى منطقة شمال الحماد بالبحر المتوسط، حيث يتم وضع أولى الآبار المكتشفة بالمنطقة وهو البئر بشروش على خريطة الإنتاج، وفقا للبيان.