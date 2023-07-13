78 مليار جنيه زيادة في رصيد الودائع بالبنوك بنهاية مارس الماضي

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع ودائع العملاء في البنوك (بما فيها الحكومية) بزيادة 78 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق له مدفوعا بزيادة الودائع غير الحكومية.

وبحسب التقرير الشهري الصادر على موقع البنك المركزي، ارتفع رصيد ودائع العملاء إلى نحو 9.216 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 9.138 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق.

ووفق ما ذكره المركزي في تقريره، زادت الودائع غير الحكومية بقيمة 93 مليار جنيه لتسجل نحو 7 تريليون جنيه و165 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 7 تريليون جنيه و72 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

فيما تراجع رصيد الودائع الحكومية بنهاية مارس الماضي بنحو 15 مليار جنيه ليسجل 2 تريليون جنيه و50 مليار جنيه مقارنة بنحو 2 تريليون جنيه و65 مليار جنيه في فبراير الماضي.