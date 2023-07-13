"إندرايف" تطلق خدمات السفر وشحن البضائع بين القاهرة والساحل الشمالي

كتب- علاء حجاج:

قالت منصة "إندرايف"، للخدمات الحضرية والتنقل، وإحدى منصات خدمات النقل الذكي عن تواجد خدماتها (سفر و شحن) ما بين القاهرة والساحل الشمالي، والذي يعد وجهة المصريين خلال الموسم الصيفي لقضاء العطلة الصيفية في شهري يوليو وأغسطس.

وبحسب الشركة، تعتمد هذه الخدمات على نفس نموذج العمل الخاص بـ إندرايف وهو قيام العميل بتحديد سعر الرحلة ومن جانبه يقبل السائق سعر الرحلة أو يرفضها ويتفاوض فيما بينه مع العميل.

وتتيح إندرايف، خدمة للمستخدمين التنقل والسفر من القاهرة إلى الساحل الشمالي من خلال حجز رحلات عبر التطبيق من على (موبايل و أجهزة الكمبيوتر) أو من خلال نسخة الويب.

وأضافت إندرايف، في بيانها اليوم، أن أهم مميزات هذه الخدمة أن المستخدم يمكنه الحصول على رحلة خاصة دون اصطحاب أشخاص آخرين وهو نفس نموذج الرحلات داخل المدينة، كما أن هذه الخدمة توفر المزيد من الوقت لأن المستخدم ليس بحاجة للذهاب إلى محطة الأتوبيس والالتزام بجدول الرحلات لأن السائق يذهب للراكب أينما يتواجد ويصطحبه إلى الوجهة المقصودة بناء على الاتفاق بينهما قبل انطلاق الرحلة.

وأشارت الشركة، إلى أنه يتم التحقق بعناية من جميع السائقين المسجلين و مستنداتهم لضمان السلامة الكاملة اثناء الرحلة وللشحنة، كما يمكن للعملاء أيضًا تتبع الرحلة من خلال التطبيق للتأكد من تسليم في الوقت المتفق عليه وأن الرحلة على مسارها الصحيح.