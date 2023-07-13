خريطة الأسعاراليوم: انخفاض اللحوم والطماطم وارتفاع الذهب منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار زيت الذرة بالأسواق اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن، كما هبطت أسعار البلطي والطماطم والبصل، في سوق العبور، بينما قفز سعر الذهب بمنتصف التعاملات بعد تراجعه صباحا.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار زيت الذرة وانخفاض اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم

انخفاض البوري.. أسعار السمك اليوم الخميس بسوق العبور

انخفاض الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار البيض اليوم الخميس في المزرعة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس الأسواق

سعر الذهب اليوم يعود للزيادة والجرام يقفز 15 جنيها بمنتصف التعاملات