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سعر الذهب اليوم يعود للزيادة والجرام يقفز 15 جنيها بمنتصف التعاملات

01:56 م الخميس 13 يوليه 2023
سعر الذهب اليوم يعود للزيادة والجرام يقفز 15 جنيها بمنتصف التعاملات

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1957 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بتراجع 0.1 دولار، وبنسبة 0.12% من اخر تحديث للبورصة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

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