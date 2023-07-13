ارتفاع أسعار زيت الذرة وانخفاض اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة والجبن الأبيض واللبن السائب، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقابل مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل انخفضت أسعار اللحوم والدواجن الطازجة، في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.72 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 36.66 جنيه، بانخفاض 27 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.66 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 63.29 جنيه، بانخفاض 76 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 22.01 جنيه، بانخفاض 29 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة 22.52 جنيه، بانخفاض 43 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.56 جنيه، بارتفاع 65 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.99 جنيه، بارتفاع 1.99 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.59 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 305.9 جنيه، بانخفاض 8.02 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.03 جنيه، بانخفاض 3.01 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.17 جنيه، بانخفاض 62 قرشا.

كيلو الفول السائب: 35.65 جنيه، بانخفاض 42 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 93.94 جنيه، بارتفاع 1.98 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 178.82 جنيه، بانخفاض 95 قرشا.

لتر اللبن السائب: 20.23 جنيه، بارتفاع 1.11 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 62.21 جنيه، بانخفاض 79 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.37 جنيه، بانخفاض 15 قرشا.