البترول: شركة صينية تخطط للتوسع بأعمالها في إنتاجها بمصر

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن شركة نورث بتروليم انترناشيونال ( NPIC) الصينية تخطط للتوسع في حجم أعمالها في مصر في مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز.

وأشاد الملا في بيان من الوزارة اليوم الخميس، بالتزام الشركة الصينية في أعمالها واستثماراتها خلال الفترة الماضية كشريك هام لقطاع البترول في بعض مناطق إنتاج البترول والغاز بالصحراء الشرقية والغربية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، وانج يو تاو رئيس شركة نورث بتروليم انترناشيونال ( NPIC) الصينية الحكومية التابعة لمجموعة زينهاو الصينية والوفد المرافق.

وحضر اللقاء الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، ومن الشركة الصينية المهندس اماه تشنج مدير الشركة بمصر والمهندس سمير زلط المدير عام لشركة بتروامير



وأوضح الملا أن قطاع البترول يعمل على تشجيع الاستثمارات من أجل زيادة إنتاج الثروة البترولية التي تعد الهدف الرئيسي في استراتيجية القطاع، ويرحب بدعم الشركاء الملتزمين مؤكدا سرعة البدء في العمل المشترك مع الشركة الصينية لتنمية حجم أعمالها، خاصة مع توافر الفرص الواعدة للاستثمار في مناطق امتياز للبحث عن البترول والغاز وإنتاجها.

وأكد الوزير على الاهتمام بزيادة الاستثمارات المصرية الصينية المشتركة، مشيرا إلى نجاح الشراكة المصرية الصينية في تصنيع أول حفار بترول محليا بنجاح.

وأكد رئيس الشركة الصينية على أن الشركة التي يمتد نشاطها عالمياً في 8 دول تتطلع لتعزيز تواجدها والتوسع في مصر في مناطق جديدة وضخ استثمارات لزيادة إنتاج البترول الخام، لافتا إلى توجه الحكومة الصينية لزيادة التعاون الاستراتيجي مع مصر خاصة في قطاع البترول والتوسع في العمل معها.

وأشار رئيس الشركة الصينية إلى البرامج الطموحة التي تعتزم تنفيذها لزيادة إنتاج البترول الخام والغاز في الصحراء الغربية، وأن شركته عقدت مباحثات مكثفة مع هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية خلال الفترة الماضية لبحث فرص زيادة التعاون والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأبدى رئيس الشركة الصينية رغبة الشركة في توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع الشركة المصرية للقابضة للغازات الطبيعية، كما أشار إلى رغبة الشركة الصينية مستقبلا في بحث فرص العمل في مجال تجارة وتداول والغاز في مصر ، خاصة وأن نشاط مجموعة زينهاو التي تتبعها الشركة يمتد في انشطة متعددة بكافة مراحل سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز بخلاف البحث والاستكشاف.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن الشركة الصينية بدأت أعمالها في مصر عام 2014، وتستثمر في البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز في منطقتي شمال وغرب جمسة بالصحراء الشرقية من خلال شركة العمليات المصرية الصينية بترو أمير و في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية بنسبة 100%، كما تساهم بنحو 35% في منطقة غرب علم الشاويش بالصحراء الغربية.