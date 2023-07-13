انخفاض الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والبصل والفاصوليا والباذنجان والفلفل الحامي والخيار الصوب، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.75 و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 6.5 و9.5 جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و15 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الجزر بين 5 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 13 و17 جنيها، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 16 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 10 جنيهات و14 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و35 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و30 جنيها.

المانجو الزبدية بين 16 و20 جنيها.

المانجو السكري بين 18 و24 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.

المشمش الصحراوي بين 20 و40 جنيها.