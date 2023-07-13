إعلان

BBC

انخفاض البوري.. أسعار السمك اليوم الخميس بسوق العبور

11:32 ص الخميس 13 يوليه 2023
انخفاض البوري.. أسعار السمك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السمك اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البوري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و70 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و280 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و190 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و110 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

سوق مصراوى

انخفاض البوري سعر السمك أسعار السمك اليوم سوق الجملة بالعبور المأكولات البحرية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

انخفاض الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بث مباشر| برئاسة السيسي.. فعاليات قمة "دول جوار السودان"