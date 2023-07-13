سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بختام تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1457 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1873 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2185 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2497 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17480 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1956 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بتراجع 0.5 دولار، وبنسبة 0.03% من اخر تحديث للبورصة ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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