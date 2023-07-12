شعبة الأدوية: 70 شركة رفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 30% خلال شهر

كتبت- دينا خالد:

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن بعض أسعار الدواء المحلي ارتفعت بنسبة تصل إلى 30% خلال الشهر الجاري.

وأضاف عوف أن نحو 70 شركة رفعت أسعار أدويتها لكافة التصنيفات سواء لأدوية مزمنة أو غيرها بنسبة تتراوح بين 25 و30% خلال الشهر الأخير في السوق المصري.

وأرجع عوف ارتفاع أسعار هذه الأصناف إلى زيادة تكلفة بعض المواد التي تدخل في تكوين الدواء، فضلا عن ارتفاع مصروفات تشغيل المصانع من عمالة ومرتبات الموظفين.

وأكد أنه لا يمكن أن يتم تسعير دواء وزيادة سعره بدون الرجوع إلى هيئة الدواء التي تقر هذه الزيادة بناءً على مستندات رسمية مقدمة من الشركة المنتجة.

وأشار عوف إلى أن أسعار الفيتامينات والمكملات الغذائية شهدت ارتفاعات أيضا، خلال الشهر الماضي وبنسب متفاوتة تبدأ من 20% وتصل إلى 70%.

وأضاف أن أسعار المكملات الغذائية حرة ولا تخضع لتسعيرة جبرية، ويتم التسعير من المصنع دون إلزامه بسعر محدد لأنها ليست من الأدوية.