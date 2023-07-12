2.7 مليار دولار.. ما استثمارات"القابضة ADQ" الإماراتية بطروحات مصر؟

القاهرة - مصراوي:

اشترت شركة أبوظبي التنموية القابضة "القابضة ADQ" حصص أقلية في 3 شركات حكومية في قطاع البترول، مقابل 800 مليون دولار، وفقا لما أعلنته الحكومة هذا الأسبوع.

وطرحت الحكومة حصص في 3 شركات - ضمن برنامج الطروحات - كحصص أقلية ما بين 25 إلى 30%، وهي شركات ايثيدكو، وشركة الحفر المصرية، وشركة إيلاب.

وتضاف هذه الصفقة، إلى صفقة شراء صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي التي نفذت في أبريل 2022.

والعام الماضي، استحوذت القابضة ADQ على حصص في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار.

ويبلغ بذلك حجم استثمارات الشركة الإماراتية في برنامج الطروحات نحو 2.68 مليار دولار.

وكانت الصفقات تتعلق بحصة 32% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وحصة في شركة أبوقير للأسمدة تبلغ 21.52%، واشترت أيضا 20% من شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) و17.15% من البنك التجاري الدولي (CIB) و12.6% من شركة فوري بعد زيادة رأس المال.