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سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يصعد 15 جنيها للجرام بتعاملات المساء

05:28 م الأربعاء 12 يوليو 2023
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يصعد 15 جنيها للجرام بتعاملات المساء

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارة، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1460 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2190 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 عند 2502 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1957 دولارا للأونصة بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 24.58 دولار، وبنسبة 1.27% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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