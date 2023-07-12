اجتماع لتفعيل مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي حول مشروعات الهيدروجين

كتب- مصطفى عيد:

عقد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الاجتماع التنسيقي الأول لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الشراكة الاستراتيجية بشأن مشروعات الهيدروجين والتي تم توقيعها خلال قمة المناخ COP 27 الذي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، حضر الاجتماع ممثلو وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من مسؤولي جهات الدولة الأخرى المعنية بمشروعات إنتاج الهيدروجين.

وشهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون ذات الصلة التي ستعمل عليها مجموعات العمل المشتركة، والتي تشمل الإسراع في نشر مشروعات توليد الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة والإطار التنظيمي، ودراسة العرض والطلب، ومراعاة الاستدامة البيئية وسبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات.

كما شهد الاجتماع وضع خطة عمل لكل مجموعة من خلال صياغة خطة عمل محددة بجدول زمني للأنشطة المختلفة والنتائج المتوقعة، ودمج مخرجات خطط العمل في خطة عمل رئيسية تسهم في تنفيذ مذكرة التفاهم.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن هناك توجها عالميا لتسريع وتيرة التحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون، وأن الهيدروجين سيصبح له دور متنامي خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر من المصادر الرئيسية للطاقة منخفضة الكربون.

وأكد أن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي بصدد الانتهاء منها قريباً.

وشدد الوزير على أهمية تضافر الجهود المشتركة من كافة الأطراف المعنية لإيجاد الأطر المواتية لتحقيق التعاون والتكامل بين أطراف صناعة الطاقة من الحكومات والقطاع الخاص وخاصة المؤسسات المالية الدولية للمساهمة في تمويل مثل هذه المشروعات.

وذكر أنه في ظل الشراكة الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لقطاع الطاقة المصري، ستشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين المتجدد ومشتقاته وذلك خلال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وأوضح الملا أن مصر منفتحة أمام دول العالم والشركات العالمية للتعاون في مجالات إنتاج الهيدروجين لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.