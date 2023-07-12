معيط: التعاقد على إنشاء 4 مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص وطرح 17 أخرى

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص وافقت في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة 4 مشروعات تنموية جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وطرح 17 مشروعًا آخر في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي.

وأضاف معيط أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال مسيرة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأوضح أن الآليات التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة لقانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة" تضمنت أنماطًا جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص بدلًا من قصر طريق التعاقد على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بما يتسق مع طبيعة بعض المشروعات وما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشروعات ملحة في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ من أجل إرساء دعائم "حياة كريمة".

وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشروعات التنموية الأربعة التي وافقت عليها اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص تتضمن الآتي:

1- التعاقد لتشغيل وصيانة محطة محولات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بما يلبى احتياجات المنطقة الصناعية، والتعاقد لاستغلال وتشغيل شبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة.

2- مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر.

3- مشروع الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان.

4- مشروع المركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح حنورة أن الـ 17 مشروعًا الأخرى التي سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة تتضمن الآتي:

1- 3 محطات معالجة صرف صحي وصناعي بمدينة السادات وبني سويف الجديدة والمنصورة الجديدة.

2- 9 مشروعات لمحطات محولات وشبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، وأسوان الجديدة.

3- مشروعين لتوليد الطاقة بطنطا والجيزة.

4- 3 مشروعات لتوسعات بمحطات معالجة الإسماعيلية والجيزة والبحيرة.