شعبة الدواجن: 5 جنيهات انخفاضا في سعر كيلو الدواجن منذ عيد الأضحى

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا في الأسواق خلال الأسبوع الجاري بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد، مقارنة بالأسعار قبل موسم عيد الأضحى، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد، أن أسعار الدواجن تراجعت إلى 65 جنيها للكيلو بالمزرعة بعد إجازة عيد الأضحى مقابل 70 جنيها بالمزرعة يوم وقفة عرفات، بانخفاض 5 جنيهات.

وبحسب السيد، فإن متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم بالأسواق يصل إلى 75 جنيها مقابل 80 جنيها، قبل إجازة عيد الأضحى.

وأرجع السيد تراجع الأسعار، إلى هدوء الطلب بعد موسم عيد الأضحى وتشبع الأسر بلحوم الأضاحي، فالفترة بعد موسم عيد الأضحى من كل عام تشهد هدوءا في الطلب على كافة أنواع اللحوم سواء البيضاء "الدواجن" أو اللحوم الحمراء.

وأشار إلى أن سعر كيلو الأوراك يسجل نحو 80 جنيها بالأسواق، ويصل أعلى سعر لكيلو البانيه إلى 180 جنيها.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، فإن متوسط أسعار البيض سجلت بالمزرعة نحو 110 جنيهات للكرتونة لتباع بالأسواق بسعر بين 115 و120 جنيها، باختلاف المناطق.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.